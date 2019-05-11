شيماء سيف تتعرض للهجوم وتغلق حساب "فيس بوك".. تعرف على السبب

تعرضت الفنانة شيماء سيف للهجوم بعد عرض برنامجها الجديد "شقلباظ"، الذي يُعرض حاليًا علي شاشة MBC مصر 2، حيث ظهرت فيه ببشرة سمراء، ما أثار هجوم الجمهور السوداني واعتبروا في ذلك إهانة لهم.
واعتذرت شيماء عن سوء الفهم الذي حدث وأوضحت أنها لم تكن تقصد أي إهانة، فكتبت عبر حسابها علي موقع فيس بوك: "جمهوري
وأضافت: "أنا آسفة لو الموضوع وصلكم بصورة سيئة،
ولم يُطفئ اعتذار شيماء سيف، غضب الجمهور بل استمروا في توجيه السباب لها بأبشع الألفاظ وسخروا من مظهرها وجسمها، ما اضطرها إلي إغلاق حساب "فيس بوك" الخاص بها نهائيًا، وكتبت قبل إغلاقه: "عيب كل ده.. حسبي الله ونعم الوكيل".
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