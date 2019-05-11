شيماء سيف تتعرض للهجوم وتغلق حساب "فيس بوك".. تعرف على السبب

تعرضت الفنانة شيماء سيف للهجوم بعد عرض برنامجها الجديد "شقلباظ"، الذي يُعرض حاليًا علي شاشة MBC مصر 2، حيث ظهرت فيه ببشرة سمراء، ما أثار هجوم الجمهور السوداني واعتبروا في ذلك إهانة لهم.



واعتذرت شيماء عن سوء الفهم الذي حدث وأوضحت أنها لم تكن تقصد أي إهانة، فكتبت عبر حسابها علي موقع فيس بوك: "جمهوري

السوداني الحبيب.. من شوية قريت كمية هايلة من كومنتاتكم كلها إهانات وسب وشتايم.. أنا ممثلة كوميدية ودوري كان كوميدي وكنت بتمنى إنكم تاخدوا الموضوع بشكل كوميدي، لأني أنا أكيد مش قاصدة أضايقكم (مش قاصدة أضايق إخواتي وحبايبي)".وأضافت: "أنا آسفة لو الموضوع وصلكم بصورة سيئة،وأنا والله مش قاصدة كده.. أنا آسفة أنا بحبكم، وإنتم أكيد بتحبوني، أنا واثقة من ده وآسفة لو خيبت ظنكم فيا، في موقف أنا ماليش ذنب فيه، وربنا أعلم بنيتي تجاهكم.. بحبكم".ولم يُطفئ اعتذار شيماء سيف، غضب الجمهور بل استمروا في توجيه السباب لها بأبشع الألفاظ وسخروا من مظهرها وجسمها، ما اضطرها إلي إغلاق حساب "فيس بوك" الخاص بها نهائيًا، وكتبت قبل إغلاقه: "عيب كل ده.. حسبي الله ونعم الوكيل".