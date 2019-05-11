مفاجآت في نسب المشاهدة في خامس يوم رمضان

شهد أحدث استطلاع لنسب المشاهدة لمسلسلات الشهر الكريم العديد من المفاجآت مع اليوم الخامس لعرضها ... حيث تنافس على صدارة الترتيب كل من دينا الشربيني بمسلسلها زي الشمس مع الفنان أحمد السقا بمسلسل ولد الغلابة، فيما ابتعدت أعمال بعض النجوم عن الصدارة مثل مسلسل زلزال للنجم محمد رمضان وكلبش للفنان أمير كرارة وقمرهادي لهاني سلامة،
وحافظ على التواجد في دائرة المنافسة كل من عمرو سعد بمسلسل بركة، والنجم ياسر جلال بمسلسل لمس أكتاف، وظهر بقوة في المنافسة مسلسل قابيل للنجم محمد ممدوح، ونافس من بعيد مسلسل حكايتي للنجمة ياسمين صبري.
وغابت الأعمال الكوميدية عن الصدارة العامة ...
وأرجع البعض تعدد النمط في المسلسلات وضعف الأفكار وعدم وجود مسلسل تاريخي واحد بإنتاج ضخم، من العوامل المؤثرة في عزوف الجماهير عن متابعة معظم الأعمال الدرامية بشكلها التقليدي في رمضان والتي وصفها البعض بأنها مستنسخة تقريبا من بعضها وبنفس المشاهد.
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