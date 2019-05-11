شاهد.. هيدي كرم تنتهي من الزوجة الـ18 وتواصل تصوير كلبش

احتفلت الفنانة هيدي كرم بانتهاء تصوير "مسلسل الزوجة الـ18"، الذي يُعرض ضمن موسم دراما رمضان، وأعلنت عن مواصلتها تصوير مشاهدها في الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادلالصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
كتبت هيدي عبر حسابها: "فركش.. الزوجه ١٨ الحمد لله خلصنا تصوير عقبال كلبش ٣ ان شاء الله.. سعيده جدا بالتجربة
يذكر أن مسلسل "الزوجة الـ18"، بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، غنوة محمود، مصطفى حافظ، لانا عماد، خلود عز، تأليف محمد أبو السعد، وإخراج مصطفي فكري.
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