كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة كبيرة تعرض لها مشاهدي "صراع العروش" المتحدثين الأسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية أن اللهجة البريطانية الصعبة التي تحدث بها نجوم مسلسل "صراع العروش" تسببت في أزمة عند دبلجته باللغة الإسبانية للمشاهدين بقارة أمريكا الجنوبية.
ووجد المدبلجين صعوبة كبيرة في ترجمة بعض الكلمات بسبب صعوبة تفسير اللهجة الإنجليزية في مخارج ألفاظ بعض شخصيات المسلسل.
ويعاني الموسم الثامن والأخير من مسلسل لعبة العروش من انخفاض كبير في عدد المشاهدين بعد التقييمات السلبية التي حصلت عليها الحلقات.