أزمة كبيرة تعرض لها مشاهدي "صراع العروش" المتحدثين الأسبانية

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ووجد المدبلجين صعوبة كبيرة في ترجمة بعض الكلمات بسبب صعوبة تفسير اللهجة الإنجليزية في مخارج ألفاظ بعض شخصيات المسلسل.

ويعاني الموسم الثامن والأخير من مسلسل لعبة العروش من انخفاض كبير في عدد المشاهدين بعد التقييمات السلبية التي حصلت عليها الحلقات.