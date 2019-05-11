شاهد: الرئيس الروسي يتعثر ويقع أرضا بعد مباراة هوكي

كتب امير فتحي في السبت 11 مايو 2019 01:58 مساءً - بعيدا عن ملعب السياسة الدولية الذّي يعد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحد أبرز اللاعبين عليه، سجل بوتين 8 أهداف في مباراة للهوكي شارك فيها.

إلا أن الرئيس الروسي يبدو أنه انتشى بهذا الإنجاز لدرجة أفقدته توازنه، فتعثر ووقع على الأرض.

وسجلت عدسات الكاميرات مقطع فيديو للحظة السقوطـ، وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.