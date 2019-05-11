كتب امير فتحي في السبت 11 مايو 2019 01:58 مساءً - ألقت الشرطة السعودية، يوم الجمعة، القبض على شاب قام بالتحرش بفتاة أثناء تواجدها بمركبتها في قرية القصيبي بمحافظة الخبر شرق المملكة.
ونقل موقع ”سبق“ المحلي عن مصدر أمني قوله: ”إن شرطة المنطقة الشرقية أطاحت في وقت قياسي بالمتحرش بفتاة الخبر، حيث تم القبض عليه بعد أن حاول تغيير ملامح وجهه بحلق ذقنه للتخفي عن رجال الأمن“.
وأضاف المصدر أن إلقاء القبض على المتحرش جاء تنفيذًا لقرار صدر عن النائب العام في وقت سابق اليوم الجمعة، يقضي بالقبض على المتحرش الذي ظهر بمقطع الفيديو وهو يحاول الاعتداء على فتاة أثناء تواجدها بمركبتها“.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا يوم الجمعة مقطع فيديو يظهر شابًا يتحرش بالفتاة أثناء تواجدها داخل مركبتها في محافظة الخبر بالقرب من مجمع للمقاهي، معربين عن استيائهم من التصرف الذي بدر عن الشاب ومطالبين الجهات المختصة بالقبض عليه ومحاسبته.
وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله الشاب وهو يتحرش بالفتاة قائلًا لها: ”انزلي أنا ابيك (أريدك)“ وهددها إذا لم تفتح له باب المركبة، حيث قامت الفتاة بتصوير أفعال الشاب المشينة بهاتفها المحمول .
كما أظهر الفيديو الذي يقول نشطاء سعوديون إنه صُوِرَ في قرية ”القصيبي“ بمحافظة ”الخبر“ شرق المملكة، وهي منطقة تجارية معروفة بشوارعها ومتاجرها ومطاعمها وفنادقها، الشاب وهو يطرق نافذة السيارة على الفتيات ويخرج لسانه في حركات تحرش كما يبدو.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن أثار غضبا واسعا… الامن السعودي يلقي القبض على “متحرش القصيبي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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