رد جديد من سمية الخشاب على احمد سعد: “هتتحاسب”

كتب امير فتحي في السبت 11 مايو 2019 01:58 مساءً - في رد جديد من سمية الخشاب على الاتهامات التي اطلقها طليقها احمد سعد بحقها، توعدت سمية الخشاب بمحاسبته على هذا الكلام.

فقد نشرت سمية الخشاب تدوينة عبر حسابها على انستغرام قالت فيها: “بسم الله الرحمن الرحيم أحمد سعد: أنا مش هرد عليك احتراما للعلاقة الروحانية اللى كانت بينا، واللى كانت كلها حب واحترام للعيش والملح، بس هتتحاسب على الكلام ده أنت والزميلة بسمة.. أنا أكيد هرد عليكم وده من حقى لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس”.”

وأضافت “ومع احترامى للجمهور والناس مش أى حاجة تتقال نصدقها، فيه كلام يتقال صدق، وفيه كلام كدب، بس الصح صح والغلط غلط، إن شاء الله هوضح ده فى رد قريبا جدا من اتهام فى حاجات أنا ماعملتهاش”.