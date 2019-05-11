عمرو سعد مريض نفسى فى «بركة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل بركة الكثير من المفاجآت وجاء فيها وضع “كساب” زعيم عصابة تجارة المخدرات بركة تحت المراقبة، لحصوله على معلومات ووثائق بالخطأ تدينهم، وأمر بسرعة قتل عمرو سعد “بركة” والتخلص منه.

ومع تصارع الأحداث قام رجال المخدرات بتعقب بركة بعد خروجه من المنزل مباشرة، ليشعر بحركتهم وبأنه مراقب، فيترك سيارته فى شارع 26 يوليو، ويهرول اتجاه دار القضاء العالى وهو فى حالة من الإعياء والتعب الشديد.

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بركة يذهب للنائب العام ويخبره بالأمر فيأمر النائب العام باصطحابه إلى منزله للحصول على “الميمورى” الذى يحتوى على الوثائق وسط قوة كبيرة من القوات الخاصة على أعلى مستوى.

وتوجه بركة، برفقة النائب العام وسط حراسة مشددة إلى البيت، إذْ اعترض طريقهما دكتور أمراض نفسية أخبر النائب العام بأن “بركة مريض نفسى يعانى من انفصام فى الشخصية وتؤكد والدته واخته ذلك”.

المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، من بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقى، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة.