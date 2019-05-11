سعاد عبدالله تخلق أزمة في الكويت بسبب مشهدين في "أنا عندي نص"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة الكويتية الشهيرة، سعاد عبدالله، أزمة كبيرة في الكويت، بعد عرض مشهد لها من مسلسل "أنا عندي نص" والذي تضمن زيارتها، لمقبرة والدها السّني، ثم زيارة مقبرة والدتها الشيعية، خلال أحداث المسلسل.

واعتبرت الرقابة في دولة الكويت أن هذا المشهد يعد "مساسًا بحرمة المقابر"، وأصدرت بيانًا توضيحيًا جاء فيه: "حرصًا من وزارة الإعلام على مراعاة العادات المتوارثة والأعراف المرعية المستوحاة من ديننا الحنيف وعدم الخوض فيما يمكن أن تثيره بعض المشاهد من مفاهيم خاطئة، فقد تم حذف المشاهد المتعلقة بأحكام الجنائز والمقابر والتي رأى الرقيب أنها لا تؤثر على مضمون العمل وسياقه الفني".

ولم يكن هذا المشهد وحده هو الذي حُذف، بل حذفت الرقابة مشهدًا لزيارة سعاد عبدالله لجارتها حيث تعتنق الديانة المسيحية، ودل على ذلك صورة للعذراء مريم، في حين كان الهدف من هذا الطرح تقديم صورة للتسامح مع الأديان وكيف أن المجتمع الكويتي لديه مساحة كبيرة من هذا التسامح.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من حذف المشهد، معتبرين أنه لا يحمل أي إساءة ويؤكد وحدة المجتمع الكويتي، والتسامح بين طوائفه.

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من جانبها لم ترغب الفنانة سعاد عبدالله في التعليق على الموضوع، تاركة الأمر للجمهور في مسألة التعاطي مع العمل بشكل عام، والذي يتناول العديد من القضايا الاجتماعية.

مسلسل "أنا عندي نص" من تأليف حمد الرومي، إخراج منير الزعبي، ويشارك في بطولته سعاد عبد الله، سليمان الياسين، بدرية طلبة، شجون الهاجري، فاطمة الصفي، هدى الخطيب، سالى القاضي، عبد الله الخضر، سميرة الوهيبي، صابرين بورشيد وغيرهم من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي، من خلال قصة امرأة تبحث عن حقوقها فى المجتمع سواء الحقوق المدنية أو الشخصية لكن بصورة يغلب عليها طابع الكوميديا السوداء.