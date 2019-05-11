شكرا لقرائتكم خبر عن البرنسيسة بيسة الحلقة 5.. سكسكة تكشف عن زواجها السرى وتطلب ميراثها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 5 من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين، الذى يتم عرضه على قناة الحياة، تواجد "بييسة" مى عز الدين فى المدرسة ومتابعة ما يحدث فيها والأنشطة التى يقوم بها الطلبة وتدخل فى مشاحنات طوال الوقت مع "شويكار" بوسى وابنها "كاظم" أمير المصرى، وتقرر بيسة إدارة الطابور على الطريقة المصرية التى لا يعرفها الطلاب بالمدرسة.

تتفاجأ شويكار بعقاب بيسة لعدد من الأطفال بسبب حضورهم فى وقت متأخر وتجدها تجهز لنفسها مكتبا داخل المدرسة لتصطدم بها وتفقد "شويكار" الوعى، ويخبرها كاظم أنها مصابة باشتباه فى جلطة وتطلب منه الذهاب يومياً الى المدرسة لإدراتها والوقوف أمام بيسة وأهلها هناك خلال فترة تعبها وبقائها فى المنزل، فى حين أن بيسة تستغل جلوسها فى المنزل وتحسب مصروفات المدرسة والإيرادات التى تحققها.

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تدخل "سكسكة" عليهم وتخبرهم أن هناك سر أخفته عليهم طوال السنوات الماضية، وهو أنها كانت متزوجة فى السر من جمال الذى توفى مؤخراً وورثت بيسة فى أرض المدرسة الذى يمتلكها، وتطلب ميراث فى أرض المدرسة، وتهددهم بأنها ستكشف عن أوراق مزورة عن بيع جمال الأرض لها إذا لم يتعاونوا معها ويعطوا لها ورثها فى الأرض.

مسلسل البرنسيسة بيسة يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.