شكرا لقرائتكم خبر عن "أجمل شريف فى الدنيا".. نهال عنبر تطمئن الجمهور على شريف مدكور برسالة وصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة نهال عنبر على زيارة الإعلامى شريف مدكور بعد اجرائه جراحة إزالة ورم فى "القولون"، التى خضع لها فى اليوم الأول من شهر رمضان.

ونشرت الفنانة نهال عنبر، صورة لها بصحبة شريف مدكور وبعض من أصدقائهما من داخل المستشفى التى يتواجد بها حالياً، عبر حسابه الشخصى، بعد اطمئنانها عليه، وكتبت "حمدا لله علي السلامة يا أجمل شريف في الدنيا"، وظهر فيها مدكور وهو فى حاله أفضل عن الفترة الماضية.

وسرعان ما توالت التعليقات من متابعي الفنانة عبر الصورة للدعاء بالشفاء للإعلامى شريف مدكور، وكتب أحدهم "ربنا يتم شفاك علي خير إن شاء الله"، وعلق آخر "ربنا يشفيه ويعافيه".

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ويذكر أن شريف مدكور، ظهر فى أكثر من "لايف" عبر حساباته على السوشيال ميديا ليطمئن جمهوره على صحته، كما أنه خرج للجمهور فى مقطع فيديو، أول أمس، وقال "أنا مش بتعالج على نفقة الدولة ومش بعمل أى حاجة فى حياتى على حساب الدولة، الضرائب بدفعها فى ميعادها بالقيمة بتاعتها ومفيش أى حاجة بعملها بالمحسوبية أو الواسطة"، وجاء ذلك ردًا منه على طلب سيدة من خلال إحدى البرامج مساعدتها لعلاج ابنها على نفقة الدولة مثل شريف مدكور، وهو الأمر الذى نفاه، مؤكدًا أن علاجه فى المستشفى يجرى فى القطاع الاستثمارى بداخلها، وأنه يتحمل كافة المصاريف اللازمة للعلاج.



نهال عنبر واصدقائها اثناء زيارة شريف مدكور

وكان الظهور الأول لشريف مدكور، الثلاثاء 7 مايو الجارى، بعد يوم واحد من إجراءه الجراحة، حيث قال لجمهوره "الحمد لله عملت العملية وإن شاء الله أبقى كويس.. عايز أشكر الناس اللى دعولى.. ربنا يخليكوا ليا.. كل سنة وانتوا طيبين.. ورمضان كريم".

ويشار إلى أن شريف مدكور، يمكث داخل مستشفى دار الشفاء فى العباسية بعدما أجرى له عملية استئصال ورم، حيث استقرت حالته الآن وحرص منذ اليوم الأول على استقبال زواره الذين يتوافدوا على المستشفى من أجل الاطمئنان عليه بعدما نبه على إدارة المستشفى بضرورة السماح للقادمين لزيارته من أجل رؤيته وهو ما حدث بالفعل حيث استقبل بنفسه العديد من أصدقائه وأحبائه عقب إجراء العملية.