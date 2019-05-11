شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اكتشاف أمير كرارة تجسس هشام سليم عليه.. الحلقة 5 من كلبش 3 تتصدر جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة خاصة الحلقة الـ5 مؤشرات البحث على جوجل، لما تضمنته الحلقة من أحداث ساخنة ومشاهد متتابعة.

بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل كلبش 3 بوضع سليم الأنصارى، مع اللواء جلال خطاب، خطة لرجل الأعمال محمود علوان، الذى أكد اللواء جلال أنه ليس شخصية سهلة ويجب الحذر منه.

وخلال الحلقة يطلب صفوان من سليم دخول منزل محمود علوان، ويوافق فى مقابل توفير صفوان علاج ابنه المريض، ثم يجتمع بفريق العمل بمناسبة أول شركة حراسة يؤسسها، ويكلف كل شخص منهم بمهمة بشأن رجل الأعمال علوان.

وتطلب إنجى من زوجها أكرم صفوان عدم الوثوق فى سليم الأنصارى، ليرى أنه لن يفعل أى شىء ضده لأنه يساعده فى علاج نجله، وتنتهى أحداث الحلقة باكتشاف سليم الأنصارى خيانة هايدى، وأن أكرم هو من ذرعها لتتجسس عليه.