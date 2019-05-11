شكرا لقرائتكم خبر عن الغاليين فى حياته.. كيف احتفل الموزع أحمد إبراهيم بعيد ميلاد ابنه ورحيل جده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم،علي انستجرام اليوم السبت، بمناسبة عيد ميلاد ابنه مالك، وأحيا معها ذكرى رحيل جده، معبرًا عن حبه للاثنين فى صورتين الأولى جمعته خلال طفولته مع جده، والثانية تجمعه بابنه مالك.

الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، الذى شارك الجمهور احتفاله بعيد ميلاد ابنه وذكرى رحيل جده، نشر صورهم وعلق عليها "جدى حبيبى.. مصاحبة الحزن لحياتى ومزيكتى سببه فراقك.. مالك حبيبى.. أول فرحة فى عمرى يوم لقانا.. 10 مايو عيد ميلاد سعيد يا حبايبى".



الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم مع ابنه وجده

يذكر أن الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، برز اسمه بشكل كبير على الساحة الإعلامية خلال الأشهر القليلة الماضية بعد زواجه من المطربة أنغام، وانفصاله عن زوجته السابقة ياسمين عيسى، وخلال تلك الأزمة طاله وأسرته هجومًا شديدًا من بعض المتابعين والجمهور على منصات التواصل الاجتماعى، وخلال الأزمة سيطرت حالة من الغضب على الموزع الموسيقى بعد التعليقات الساخرة التى تزايدت بعد ظهوره فى أحد البرامج مع نيشان، فى أول ظهور له مع زوجته أنغام.

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