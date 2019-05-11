على طريقة يوسف الشريف.. نسرين طافش توجه رسالة لجمهورها بالتقرب إلى الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجهت الفنانة نسرين طافش رسالة إلى جمهورها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، تطالبهم فيه بالتقرب إلى الله، والتوازن بين مشاهدة المسلسلات ومناجاة، على طريقة الفنان يوسف الشريف، الذي كان يطالب جمهوره بألا تشغلهم مسلسلاته عن الصلاة والتقرب إلى الله في رمضان.

وكتبت على الصورة قائلة: "المسلسلات نعمة جميلة بحياتنا بتعطى متعة ودروس وعبر.. تعالوا نتنقى الأفضل فعلا برأى حر، مستقل عن تأثير الإعلانات أو التسويق.. والخيم الرمضانية جميلة والعزايم مسلية ومبهجة وفرصة لالتقاء بالأحبة".

وأضافت: "لكن رمضان أيضا فرصة لتكون أقرب إلى الله.. بوابات الطاقة بشهر رمضان مفتوحة لتعطى للكل لتعيد حساباتك لتستغفر، لتشكر، لتشحن نفسك من جديد لباقى شهور السنة.. حلو التوازن بكل شيء وخلوة مع الله أو مناجاة صادقة بتعطيك نور لهالتك وتنظيف لقلبك وبتفتح كل الشاكرات (بوابات الطاقة بجسمك)".

Advertisements

وتابعت: "عيد التفكير بأنك تصير أكثر حلما، اكثر لطفا، أكثر هدوءا، وأكثر اسيقاظا ووعيا وأكثر تقبلا، مد إيدك إلى الله ورح تلاقيه أقرب مما بتتخيل.. كل عام وإنتم إلى الله أقرب".

يذكر إن نسرين طافش يعرض لها فى رمضان مسلسل " مقامات العشق" بطولة مصطفى الخانى، ويوسف الخال، ولجين إسماعيل، وقمر خلف، ومروة الأطرش، تأليف محمد البطوش، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.