علي ربيع يوجه نصيحة دينية جديدة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجه الفنان علي ربيع جمهوره نصيحة دينية جديدة لجمهوره، عبر حسابه على تويتر.

وكتب ربيع: "ربنا لما بيحب حد بيبتليه عشان يشوف قوة صبره وتحمله على اللي هو فيه، وبيشوف هيصبر ولا لا، ربنا الوحيد اللي عارف مصيرك ومستقبلك ماشي وهيمشي إزاي، وإنتوا في رمضان كده ادعوا إن كل شر فحياتنا يتحول لخير وأي حزن قابلناه يتحول لفرح، ربنا يفرح قلوبنا جميعا".

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كان علي ربيع قد كتب أمس: "لما تقروا قرآن، خلوا جنبكم ورقة وقلم ولو وقفتوا عند آية قريبة لقلبك وبتحبها، اكتبها في ورقة صغيرة وحط الورقة في صندوق صغير، واكتب علي الصندوق رسائل ربي، ولما تحتاج لرسائل في يومك روح علي الصندوق وخد ورقه منهم واقرأ رسالة الله لك".

يشار إلى أن علي ربيع يعرض له حاليا مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة صابرين وسهر الصايغ وصلاح عبد الله وإخراج وائل إحسان.