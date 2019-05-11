نهال عنبر تزور شريف مدكور بالمستشفى (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشرت الفنانة نهال عنبر، صورة رفقة الإعلامي شريف مدكور بالمستشفى، عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام". وعلقت نهال عضو مجلس نقابة الممثلين على الصورة قائلة: "حمد لله على السلامة يا أجمل شريف في الدنيا" يذكر أن شريف أجرى مؤخرًا عملية لاستئصال ورم بالقولون.

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