محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
أعلنت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، مساء أمس الجمعة، عن وصول طفلها الرابع من الأم البديلة.
وذكرت كيم أن المولود الذي لم تكشف عن اسمه حتى الان يشبه شقيقته الصغرى شيكاغو.
وانضم المولود الجديد إلى أشقائه نورث وسانت وشيكاغو.
وتعاني كيم من مشاكل تمنعها من الحمل، فليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها كيم إلى الأم البديلة فقد قامت بذلك من قبل مع ابنتها شيكاغو.
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان تعلن وصول طفلها الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.