كيم كارداشيان تعلن وصول طفلها الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، مساء أمس الجمعة، عن وصول طفلها الرابع من الأم البديلة.

وذكرت كيم أن المولود الذي لم تكشف عن اسمه حتى الان يشبه شقيقته الصغرى شيكاغو.

وانضم المولود الجديد إلى أشقائه نورث وسانت وشيكاغو.

وتعاني كيم من مشاكل تمنعها من الحمل، فليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها كيم إلى الأم البديلة فقد قامت بذلك من قبل مع ابنتها شيكاغو.