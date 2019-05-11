صورة| إلهام شاهين وكارول سماحة والحديدي بعباءات رمضانية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة، عبر حسابها بـ"إنستجرام" تجمعها بالفنانة إلهام شاهين والمطربة اللبنانية كارول سماحة، والإعلامية لميس الحديدي.
ولم تعلق بوسي على الصورة التي جمعتهم، في أحد الفنادق الكبرى بالجيزة، لكنهن ارتدين عباءات، تتاسب مع شهر رمضان.
يذكر أن عددا كبيرا من الفناني احتفلوا بعيد ميلاد شقيقة الفنانة إلهام شاهين.
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