فيديو| الفيشاوي وهالة صدقي وعبير صبري في عيد ميلاد شقيقة إلهام شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بعيد ميلاد إيناس شاهين، شقيقة الفنانة إلهام شاهين.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي فيديو من الاحتفال، الذي ظهر فيه شقيقتها إلهام شاهين، وهالة صدقي، وفاروق الفيشاوي، ودلال عبد العزيز، وسمير صبري، وعبير صبري، وشهيرة، ورانيا فريد شوقي.

يذكر أن هذا الاحفتال كان على هامش سحور جماعي ضم عدد كبير من الفنانين في إحدى الخيم الرمضانية.

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