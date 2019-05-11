محمد اسماعيل - القاهرة - كتب :مصراوى نشرت الإعلامية سالى عبدالسلام صورة تجمعها بشريف مدكور من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام " . وكتبت على الصورة قائلة: " سلامتك يا حبيب قلبى وحبيب قلب الملايين ،ادعوا لشريف ربنا يتمم شفاه على خير ويراضيه ويسعده . Advertisements وأضافت "ربنا يشفيك ويراضيك يا حبيبى ويبعد عنك كل شر يا أجدع وأشطر وأطيب واحد فى الدنيا والله ..فعلآ من حبه ربه حبب فيه خلقه ..يارب يا شريف يهون عليك كل صعب". يذكر أن شريف أجرى مؤخرًا عملية استئصال ورم بالقولون في أحد المستشفيات بالقاهرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر سالى عبد السلام تنشر صورة مع شريف مدكور من داخل المستشفى: "سلامتك يا حبيب الملايين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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