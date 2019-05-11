صورة.. ديبيكا بادوكون تثير الشكوك حول حملها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 مايو 2019 12:39 مساءً - أثارت نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون Deepika Padukone الشكوك والتساؤلات حول قصة حملها من زوجها النجم رانفير سينج Ranveer Singh بعد نشرها صورة على حسابها الخاص في انستقرام مؤخراً تظهرها برفقة النجمة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra وزوجها نيك جوناس Nick Jonas وناتاشا بوناوالا، ومصممة المشاهير أنيتا شروف أداجانيا، من حفل MET Gala على وسائل التواصل الاجتماعي.

صورة ديبيكا أثارت الكثير من التساؤلات بسبب إطلالتها التي اظهرت بطنها المنفوخ، وبمجرد نشرها تساءل المعجبون عما إذا كانت ديبيكا بادوكون حاملًا، وتتوقع طفلها الأول، لكن يبدو أن زاوية الكاميرا لعبت دوراً في إثارة شائعات الحمل.

وكانت ديبيكا قد شاركت مؤخراً في حفل Met Gala 2019، متألقة على السجادة الزهرية بثوبها الزهري التي بدت فيه كلعبة الباربي.

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كما ان بريانكا تألقت بإطلالة مثيرة للجدل وزوجها نيك على سجادة الـMet Gala، ورغم المنافسة الكبيرة بينهما، لكن الممثلتين ظهرتا أمام عدسات المصورين كصديقتين، وبينما بدت ديبيكا أنيقة تمامًا كأميرة ديزني في ثوبها الوردي الضخم الذي يشبه لعبة باربي، ارتدت بريانكا ثوب ديور Diorمتعدد الأشكال.

مهنياً تشارك ديبيكا بادوكون بفيلمها القادم "تشاباك"، الذي من المقرر أن يصل إلى الشاشات الفضية العام المقبل، ويضم في بطولته أيضاً فيكرانت ماسي للمخرجة ميخنا غولزار.