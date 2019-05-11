مي عزالدين تستكمل تصوير المشاهد الأخيرة من "البرنسيسة بيسة"

تواصل الفنانة مي عزالدين، تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة"، الذي يعرض حاليًا علي شبكة قنوات الحياة.
تجسّد مي عز الدين تجسّد شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذييعيش في إيطاليا ويقع في حب "بيسة" الفنان أمير المصري وهو ابن الفنانة بوسي أما الشخصية الثانية، فهي الجدة، التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة، وتفكر الأسرة
ويذكر أن "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر ومن إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عزالدين، محمد أنور، بوسى، أمير المصرى، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.
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