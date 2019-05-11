بيتر ميمي يواصل تصوير الحلقات الأخيرة من "كلبش3"

يواصل المخرج بيتر ميمي، تصويرالمشاهد الأخيرة من مسلسله "كلبش 3"، الذي يعرض حاليًا على شبكة قنوات on e، ومن المقرر أن ينتهي من التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتدور الأحداث حيث يتقدم (سليم الأنصاري) باستقالته من وزارة الداخلية

إلى اللواء (جلال خطاب)، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب، وفي نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه (سليم) بعد ذلك لتأسيس شركة أمن، ويشاركه (أكرم صفوان)،لكن فيما بعد تظهر بعض الخلافات بينهما، وتتحول إلى عداوة وصراعات.

ويذكر أن "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال.