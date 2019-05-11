قامت الفنانة نهال عنبر، بزيارة الإعلامي شريف مدكور للاطمئنان على حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية لاستئصال ورم. ونشرت نهال صورة تجعمها بشريف، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلقت عنبر على المنشور قائلة: "حمدا لله علي السلامة يا أجمل شريف في الدنيا". وكان شريف مدكور، قد خضع لعملية استئصال ورم بمقدار 3 سم، وذلك بعد اكتشافه الإصابة بسرطان القولون، وظل محجوزًا داخل المستشفى بعد إجراء العملية الجراحية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد زيارتها له.. نهال عنبر توجه رسالة للإعلامي شريف مدكور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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