حرص فريق عمل مسلسل "الزوجة 18" على الإحتفال بإنتهاء التصوير، وقد أحضر أسرة العمل تورتة، ويشار إلى أنه يذاع المسلسل حاليًا ضمن السباق الرمضاني.
ويشار إلى أنه يدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول رجل أعمال شاب يتورط في مشاكل كثيرة بسبب زيجاته المتعددة.
يذكر أن مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، ويشاركه البطولة سلوى خطاب، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود البزاوي، محمود الليثي، آية سماحة، كوكي، إيناس كامل، إخراج مصطفى فكري.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق عمل "الزوجة 18" يحتفل بانتهاء التصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.