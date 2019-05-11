فريق عمل "الزوجة 18" يحتفل بانتهاء التصوير

حرص فريق عمل مسلسل "الزوجة 18" على الإحتفال بإنتهاء التصوير، وقد أحضر أسرة العمل تورتة، ويشار إلى أنه يذاع المسلسل حاليًا ضمن السباق الرمضاني.

ويشار إلى أنه يدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول رجل أعمال شاب يتورط في مشاكل كثيرة بسبب زيجاته المتعددة.

يذكر أن مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، ويشاركه البطولة سلوى خطاب، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود البزاوي، محمود الليثي، آية سماحة، كوكي، إيناس كامل، إخراج مصطفى فكري.