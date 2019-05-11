كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فارس كرم يشيد بمسلسل "خمسة ونص" لنادين نسيب نجيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب النجم اللبناني فارس كرم عن إعجابه بمسلسل "خمسة ونص" وذلك في مداخلة هاتفية الإعلامي فراس حليمة ضمن برنامجه الرمضاني "جمعتنا حلوة" عبر أثير إذاعة "أغاني أغاني".

وكشف فارس أنه ومنذ عودته إلى لبنان من جولته الأمريكية استطاع أن يبدأ بمتابعة مسلسل "خمسة ونص" حيث وصف النجمة نادين نسيب نجيم بالحالة في الدراما على الرغم من عدم معرفته الشخصية بها وقال: "ما حدا بعبي مطرحا".

من جانبها شكرت نادين، فارس على كلامه الجميل عنها ووصفته بالرائع فكتبت له بتغريدة عبر موقع "تويتر": "شكراً كتير فارس وأنت رائع".