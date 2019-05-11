كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل "الكاتب" الأعلى مشاهدة على "Netflix" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر مسلسل "الكاتب" قائمة الأعمال الأكثر رواجًا ومشاهدة عبر شبكة Netflix العالمية، ليكون واحدًا من أهم ما تعرضه المنصة خلال الفترة الحالية، مستقطبًا نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا في مختلف دول العالم العربي أولها الإمارات والسعودية وحتى في أميركا، البرازيل، كندا وأفريقيا وأستراليا، حيث تحرص الجالية العربية حسب نسب المشاهدات على مشاهدته.

المسلسل الذي بدأ التشويق يرتفع في أحداثه وبدأ يكشف عن خفايا وأسرار لشخصيات ستفاجئ المتابعين بما ستُقدم عليه في الحلقات المقبلة، يحقق رواجًا مميزًا في لبنان وعلى المستوى العربي، والأصداء حوله مشجعة ومبشرة بعمل مختلف بنوعه ومضمونه، سيكون له وقعه في رمضان.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "الكاتب" هو من كتابة ريم حنا، إخراج رامي حنا ومن إنتاج شركة "إيجل فيلمز" للمنتج جمال سنان.