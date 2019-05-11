كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متابعو "قابيل" يتكهنون باقتباسه من 3 أعمال أجنبية.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحظى مسلسل "قابيل" باهتمام شريحة كبيرة من الجمهور، عبر موقع التواصل الاجتماعي، وذلك منذ عرض الحلقة الأولى، التي زادت من التكهنات حول اقتباس قصته من أعمال أجنبية معروفة، مع الإشادة بقدرة أبطاله على تجسيد أدوارهم بشكل مصري مختلف، وهو ما يرصده "الخليج 365 الفني" في السطور القادمة.

"split" هو فيلم رعب نفسي أمريكي أنتج عام 2016، وهو الجزء الثاني من ثلاثية Unbreakable التي كتبها وأخرجها وأنتجها M. Night، والفيلم من بطولة جيمس مكوافوي وأنيا تايلور جوي، وتدور أحداثه حول رجل لديه 23 شخصية مختلفة، يختطف ويسجن ثلاث فتيات مراهقات في منشأة معزولة تحت الأرض.

"Hannibal"

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من روايات التشويق التي كتبها توماس هاريس، تسلط الضوء على قاتل مختل عقلياً "lecter" والمعروف باسم "Chesapeake Ripper" يتم احتجازه من قبل السلطات واستشارته من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لمساعدتهم في العثور على قتلة مسلحين آخرين مشابهين داخل الولايات المتحدة.



"shutter island"

هو فيلم إثارة نفسية أمريكي، أنتج عام 2010 من إخراج مارتن سكورسيزي وتأليف Laeta Kalogridis ، استنادًا إلى رواية دينيس ليهان 2003 التي تحمل نفس الاسم، يلعب ليوناردو دي كابريو دور المارشال الأمريكي إدوارد "تيدي" دانيلز الذي يحقق في منشأة للأمراض النفسية في جزيرة شاتر بعد اختفاء أحد المرضى.

وتدور أحداث مسلسل "قابيل" في إطار من التشويق والإثارة، حول "طارق" محمد ممدوح، مفتش المباحث الذي يكلف بالبحث في جرائم غامضة يرتكبها شخص مجهول اسمه "قابيل"، ويظهر ضحاياه إلى "طارق" أثناء التحقيق في القضايا، وهو من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وكريم يوسف، ومن إخراج كريم يوسف.