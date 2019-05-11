شاهدوا نصائح سما المصري للستات: لو جوزك دخل علي اوضه النوم في رمضان هتعملي ايه؟؟

كتب امير فتحي في السبت 11 مايو 2019 11:55 صباحاً - ظهرت سما المصري في فيديو، نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقدم نصائح للزوجه كيف تدلع زوجها.. وكيف تهتم بزوحها وأولادها خلال شهر رمضان.

وتتساءل … لو جوزك دخل علي اوضه النوم في رمضان هتعملي ايه؟؟





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