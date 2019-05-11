شاهدوا.. شيماء سيف باول تعليق بعد حلقتها في “رامز في الشلال”

كتب امير فتحي في السبت 11 مايو 2019 11:55 صباحاً - بعد الحلقة المثيرة من برنامج المقالب “​رامز في الشلال​”، والتي وقعت ضحيتها الممثلة المصرية ​شيماء سيف​، علّق المخرج ​هاني حمدي​ على حلقتها بطريقة طريفة واصفا اياها بالفراشة، حيث انه كتب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “الفراشة لا يا رامز، عندها فوبيا من الماية، قلبي عندك يا شيمو”.

لترد شيماء عليه قائلة: “أنا اتمرمط” .

الجدير ذكره ان شيماء تشارك في مسلسل “بدل الحدوتة 3″، من بطولة دنيا سمير غانم، وأحمد رزق، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ومن إخراج خالد الحلفاوي.



