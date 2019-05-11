شاهدوا.. شيماء سيف باول تعليق بعد حلقتها في “رامز في الشلال”

كتب امير فتحي في السبت 11 مايو 2019 11:55 صباحاً - بعد الحلقة المثيرة من برنامج المقالب “رامز في الشلال”، والتي وقعت ضحيتها الممثلة المصرية شيماء سيف، علّق المخرج هاني حمدي على حلقتها بطريقة طريفة واصفا اياها بالفراشة، حيث انه كتب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “الفراشة لا يا رامز، عندها فوبيا من الماية، قلبي عندك يا شيمو”.
لترد شيماء عليه قائلة: “أنا اتمرمط” .
الجدير ذكره ان شيماء تشارك في مسلسل “بدل الحدوتة 3″، من بطولة دنيا سمير غانم، وأحمد رزق، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ومن إخراج خالد الحلفاوي.
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