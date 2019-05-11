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كتب امير فتحي في السبت 11 مايو 2019 11:55 صباحاً - نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على حسابها الخاص عدة صور تظهر اشادة الجمهور المصري بأدائها التمثيلي ودورها في مسلسل “خمسة ونص”، متمنين منها العمل في مصر ايضا.
وعلّقت نادين على الصور قائلة: “شكراً كتير كتير على محبتكم وتحية لمصر وللشعب المصري والصحافة وان شاء الله بيكون الي عمل السنة المقبلة بمصر … بعتز بمحبتكم، رمضان 2019 ، خمسة ونص”.
الجدير ذكره ان مسلسل “خمسة ونص” من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا نادين نسيب نجيم مطالبة بالتمثيل من الجمهور المصري في مصر.. فهل ستقوم بهذه الخطوة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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