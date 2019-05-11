شاهدوا نادين نسيب نجيم مطالبة بالتمثيل من الجمهور المصري في مصر.. فهل ستقوم بهذه الخطوة؟

كتب امير فتحي في السبت 11 مايو 2019 11:55 صباحاً - نشرت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ على حسابها الخاص عدة صور تظهر اشادة الجمهور المصري بأدائها التمثيلي ودورها في مسلسل “​خمسة ونص​”، متمنين منها العمل في مصر ايضا.

وعلّقت نادين على الصور قائلة: “شكراً كتير كتير على محبتكم وتحية لمصر وللشعب المصري والصحافة وان شاء الله بيكون الي عمل السنة المقبلة بمصر … بعتز بمحبتكم، رمضان 2019 ، خمسة ونص”.

الجدير ذكره ان مسلسل “خمسة ونص” من بطولة نادين نسيب نجيم و​قصي خولي​ و​معتصم النهار​.

Advertisements