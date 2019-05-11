كيم كاردشيان تستقبل مولودها الرابع

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيم كيم كاردشيان، يوم الجمعة 10 مايو، عن استقبال مولودها الرابع من خلال أم بديلة.

وقالت كيم كاردشيان لمتابعيها على موقع تويتر والبالغ عددهم نحو 60 مليونا “لقد وصل، وهو رائع”.

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كيم كاردشيان أصافت قائلة: يبدو حاليا وكأنه توأم لشيكاجو. أنا متأكدة أن شكله سيختلف كثيرا، لكنه الآن شبهها تماما.

والجدير بالذكر أن لدى كاردشيان وزوجها المغنى كاني وست ثلاثة أطفال آخرين هم شيكاجو التى ولدت في يناير 2018 من أم بديلة أيضا وسينت البالغ من العمر ثلاثة أعوام ونورث وعمرها خمس سنوات، فيما لم يكشف الزوجان عن اسم المولود الجديد بعد.

وقرر الزوجان استخدام أم بديلة بعد أن حذر الأطباء كاردشيان من مشاكل صحية خطيرة بعد ولادة سينت فى 2015 إذا أقدمت على الحمل مجددا.