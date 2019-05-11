أحمد سعد يتّهم طليقته سميّة الخشّاب بسرقة شقّته

متابعة بتجـــــــــــرد: للمرّة الأولى، خرج الفنان المصري أحمد سعد عن صمته وكشف سبب إنفصاله عن الفنانة المصرية سميّة الخشاب أثناء حلوله ضيفاً على برنامج “شيخ الحارة” مع الإعلاميّة بسمة وهبة.

وفي التفاصيل، فصدم أحمد سعد الجمهور بالكشف عن أنّه تعرّض للسرقة من قبل طليقته سميّة الخشاب بعدما استولت على شقّته.

وسرد أحمد سعد تفاصيل الحادثة قائلاً: “أنا رجل عشوائي، فاقترحت سميّة الخشاب أن أشتري منزلاً، وسجّلت الشقة باسمها لأنني لم أكن أملك أي حساب مصرفي أو دفتر شيكات”.

وأضاف أحمد سعد: ” طلبت منها إعادة الشقة باسمي بعد سداد حوالي10 أقساط، إلا أنّها رفضت وأعطتني شيكاً بربع الثمن فقط”.

وأكّد أحمد سعد أنّه طلّق سميّة الخشاب غيابيّاً بعدما اكتشف انّه تعرّض للخداع.