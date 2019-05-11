متابعة بتجـــــــــــرد: انفصلت النجمة بيلشيم بيلجين عن زوجها يلماز اردوغان في ديسمبر الماضي، حيث وقّع الثنائي على بروتوكول متفق عليه وتم الطلاق فى جلسة واحدة بعد زواج دام 13 عامًا.
وبحسب موقع gerçek günden يلتزم يلماز اردوغان بدفع نفقة شهرية لابنه “رودين ناظم” 20 ألف ليرة إلى جانب اعطاء زوجته المنزل الواقع باسطنبول والمنزل الصيفي الواقع ببودروم. وبعد إتمام إجراءات الطلاق ستنتقل النجمة بيلتشيم من الفيلا التي تعيش فيها مع طليقها وابنهما في منطقة ليفينت إلى فيلا في منطقة صاري يار، وذلك بعد انتهاء التعديلات فيها والتي طلبتها النجمة منذ فترة طويلة وأجبرت المحكمة الزوج بتسديد فاتورتها.
وأشار الموقع التركي إلى أن يلماز أردوغان أنفق الكثير من المال من أجل شراء تلك الفيلا الجديدة، حيث ادعى أن تعديلات الفيلا تجاوزت 4 مليون ليرة تركية، وأن الشركة المتولية المهام مازالت تتقاضى منه تكلفة التعديلات.
كانت هذه تفاصيل خبر بيلشيم بيلجين تجبر طليقها على دفع 4 مليون ليرة.. إليكم التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.