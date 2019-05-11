بيلشيم بيلجين تجبر طليقها على دفع 4 مليون ليرة.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــــرد: انفصلت النجمة بيلشيم بيلجين عن زوجها يلماز اردوغان في ديسمبر الماضي، حيث وقّع الثنائي على بروتوكول متفق عليه وتم الطلاق فى جلسة واحدة بعد زواج دام 13 عامًا.

وبحسب موقع gerçek günden يلتزم يلماز اردوغان بدفع نفقة شهرية لابنه “رودين ناظم” 20 ألف ليرة إلى جانب اعطاء زوجته المنزل الواقع باسطنبول والمنزل الصيفي الواقع ببودروم. وبعد إتمام إجراءات الطلاق ستنتقل النجمة بيلتشيم من الفيلا التي تعيش فيها مع طليقها وابنهما في منطقة ليفينت إلى فيلا في منطقة صاري يار، وذلك بعد انتهاء التعديلات فيها والتي طلبتها النجمة منذ فترة طويلة وأجبرت المحكمة الزوج بتسديد فاتورتها.

وأشار الموقع التركي إلى أن يلماز أردوغان أنفق الكثير من المال من أجل شراء تلك الفيلا الجديدة، حيث ادعى أن تعديلات الفيلا تجاوزت 4 مليون ليرة تركية، وأن الشركة المتولية المهام مازالت تتقاضى منه تكلفة التعديلات.