نجاح كبير لأغنية زين مالك الخاصة بفيلم “علاء الدين”

متابعة بتجـــــــــرد: تحقق أغنية فيلم “علاء الدين” التي يقدّمها النجم العالمي زين مالك بصوتها وتحمل اسم A Whole New World انتشارًا منقطع النظير منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وحقق الفيديو الخاص بالأغنية أكثر من عشرة ملايين مشاهدة، بعد أقل من 48 ساعة على إتاحة عرضه عبر قناة شركة “ديزني” العالمية عبر موقع “يوتيوب” الشهير.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم “علاء الدين” من المقرر عرضه في الصالات السينمائية يوم 24 أيار/مايو الجاري.

لمشاهدة فيديو أغنية A Whole New World: