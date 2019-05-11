كارول سماحة حديث الجمهور وتتصدّر الترند المصري

متابعة بتجــــــــــرد: أطلّت النجمة اللبنانية كارول سماحة في الجزء الأوّل من حلقتها الخاصة ضمن برنامج “عايشة شو”، الذي تقدمه الإعلامية عائشة عثمان عبر فضائية “النهار”.

وانتظر كارول جمهور عريض من محبّيها في مصر، لبنان وعدد كبير من البلدان العربية في أمسية رمضانية مميّزة، فتحدّثت عن العديد من المواضيع الفنية والخاصة.

واقتحمت كارول سماحة الترند المصري حيث تحوّلت إلى حديث الجمهور، فاحتلت المراتب الأولى ضمن قائمة الـTrends عبر موقع “تويتر” طيلة فترة عرض الحلقة.

تجدر الإشارة إلى أن الجزء الثاني من الحلقة سيُعرض مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر.