فارس كرم عن نادين نسيب نجيم: “ما حدا بعبي مطرحا” وهي تردّ: “أنت رائع”

متابعة بتجــــــــــــرد: أعرب النجم اللبناني فارس كرم عن إعجابه بمسلسل “خمسة ونص” وذلك في مداخلة هاتفية الإعلامي فراس حليمة ضمن برنامجه الرمضاني “جمعتنا حلوة” عبر أثير إذاعة “أغاني أغاني”.

وكشف فارس أنه ومنذ عودته إلى لبنان من جولته الأمريكية استطاع أن يبدأ بمتابعة مسلسل “خمسة ونص” حيث وصف النجمة نادين نسيب نجيم بالحالة في الدراما على الرغم من عدم معرفته الشخصية بها وقال “ما حدا بعبي مطرحا”، كما وأشار إلى أنه يتابع مسلسل “بروفا” للنجمة ماغي بوغصن.

من جانبها شكرت نادين، فارس على كلامه الجميل عنها ووصفته بالرائع فكتبت له بتغريدة عبر موقع “تويتر”: “شكراً كتير فارس وأنت رائع”.