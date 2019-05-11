صورة لـ ميريام فارس في طفولتها.. ملامحها لم تتغيّر – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: انتشرت صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” للنجمة اللبنانية ميريام فارس من أيام طفولتها.

واللافت أن جمهور ميريام هو الذي تناقل هذه الصورة بعدما نُشرت عبر الصفحة الرسمية لمحبيها على انستجرام The Myriamees وحصدت آلاف علامات الإعجاب.

نُشير إلى أن ملامح ميريام لم تتغير كثيرًا خصوصًا لناحية الخدين الممتلئين وعينيها الكبيرتين.