جاستن بيبر وإد شيران يطلقان أغنية عن الاضطرابات النفسية

أصدر جاستن بيبر، الجمعة، أغنية ثنائية مع البريطاني إد شيران تناولا فيها موضوع الاضطرابات النفسية، بعد أشهر على كشف المغني الكندي أنه يعاني مشكلات نفسية.



وجاء في كلمات أغنية "آي دونت كير" التي تتناول انطباعاتهما حول سهرة: "مع كل الأشخاص من حولي، أشعر بقلق يشلني".



ويقول إد شيران في الأغنية: "لا أظن أنني في مكاني في هذه السهرة. الجميع لديه الكثير ليقوله. وأنا لدي الانطباع بأنني لا أحد".

وهذا التعاون هو الثاني بين جاستن بيبر وإد شيران، ففي 2015 ألفا معاً "لوف يورسلف"، التي سجَّلها بيبر بمفرده بعد ذلك.

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وفي نهاية مارس/آذار، قال بيبر (25 عاماً) عبر "أنستقرام" إنَّه يريد أن "يحل المشكلات التي تعود إلى أسباب عميقة حتى لا ينهار وليحافظ" على زواجه من العارضة هالي بالدوين التي تزوجها في سبتمبر/أيلول.

في 2017، أوقف جاستن بيبر جولته موضحاً أنَّه يريد أن يحقق التوازن النفسي "لأصبح الرجل الذي أطمح إلى أن أكونه".

وكشف المغني الكندي في مطلع أبريل/نيسان 2019 أنَّه يخضع لمتابعة نفسية ونشر عبر "أنستقرام" صورة مرفقة بعبارة "جلسة علاج".

وكان إد شيران (28 عاماً) أشار مرات عدة إلى أنَّه واجه صعوبات للتأقلم مع الشهرة دفعته إلى مشكلات إدمان.