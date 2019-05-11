سمية الخشاب ترد على تصريحات احمد سعد ضدها، وهذا ما قالته

اتخذت الفنانة سمية الخشاب من حسابها الخاص عبر موقع انستغرام منبراً لترد على طليقها الفنان أحمد سعد بعد التصريحات التي اطلقها ضدها مؤخراً.

وقالت “سمية” “بسم الله الرحمن الرحيم: احمد سعد: انا مش هارد عليك احتراما للعلاقة الروحانيه الي كانت بنا والي كانت كلها حب واحترام للعيش والملح.. بس هتتحاسب على الكلام ده انت والزميلة بسمة الي ماعندهاش وقت غير انها تتدخل في خصوصيات الناس وتشوه صورتهم قدام الجمهور المحترم عشان كده كان ليا حق ارفض اطلع في برنامج غير محترم زي ده ..انا اكيد هرد عليكم وده من حقي لان الساكت عن الحق شيطان اخرس ..ومع احترامي للجمهور والناس مش اي حاجه تتقال نصدقها في كلام يتقال صدق وفي كلام كدب ..بس الصح صح والغلط غلط ان شاء الله هوضح ده في رد قريبا جدا من اتهام في حاجات انا معملتهاش الله يسامحكم”.

ثم كتبت تعليقاً آخر جاء فيه: “الشخص الكاذب قليل الحجه ضعيف الدليل يلجأ للكلام الجارح والكاذب لانه ليس علي حق وان لم تجد لك حاقد فأعلم انك انسان فاشل وكم من صريح نقي لم تفهمه القلوب وكم من منافق كسب القلوب اؤمن بمقولة عندما تكون علي حق تستطيع ان تتحكم في اعصابك اما اذ كنت مخطئا فلن تجد غير الكلام الجارح لتفرض رأيك”.

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وكان احمد سعد قد حل ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة ضمن برنامجها “شيخ الحارة”، وتحدث في العديد من الامور حول علاقته بسمية الخشاب، منها أنها أخذت منه الشقة التي كتبها لها، بعدما اشتراها من أمواله. كما أخذت منه لحن أغنيتها الأخيرة وذهبت للشهر العقاري وسجلتها بإسمها، اضافة الى أنه هو من طلقها غيابياً دون أن تعرف وأنها فوجئت بهذا الأمر.

وكانت سمية الخشاب قد أكدت الى أن احمد لم يطلقها بل هي رفعت قضية طلاق للضرر وقد أتخذت هذا القرار منذ 6 اشهر.

نشير ان أحمد سعد كان قد اتخذ من حسابه الشخصي عبر موقع انستغرام منبراً ليعلن عن خبر انفصاله عن زوجته منذ عدة اسابيع وكتب: “انا قررت الانفصال عن الفنانه سمية الخشاب، اتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمني ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي أولادي”.

أحمد سعد كان قد تزوج من سمية الخشاب في أكتوبر/تشرين الأول 2017.