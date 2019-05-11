كارول سماحة: نصيحة صباح غيّرت تفكيري.. وهذا ندمي الوحيد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، عن تفاصيل جديدة من حياتها الشخصية، مشيرة إلى أن قصة حياتها قد تُسرد في كتاب وليس في مسلسل درامي؛ لأنها تفتقد للأحداث الدرامية.

وتحدثت سماحة، خلال استضافتها في برنامج "عايشة شو"، مساء الجمعة، عن علاقتها بالنجمة الراحلة صباح، موضحة أن أسرة الشحرورة رفضت أحداث المسلسل الذي قامت بتجسيده عنها، قائلة: "لكني لم أتعجب من ذلك؛ لأن جميع أعمال السيرة الذاتية يتم رفض أحداثها من أسرة الشخص الذى يتم تجسيد قصة حياته".

وأشارت إلى أن صباح قالت لها: "لو عاد بي الزمن مكنتش خلفت أطفال؛ لأن الفن أخذني منهم ولم أتمكن من رعايتهم" مبينة أن نصيحتها جعلتها تغير من تفكيرها كثيرًا لرعاية أسرتها.

وحول شريك حياتها قالت: "زوجي لم ينتج لي أي أعمال حتى لا يتم انتقادنا، ولا يجب أن أعتمد عليه في عملي، فهو تزوجني وأنا فنانة ولم أدخل المجال الفني بعد ارتباطي به".

وأوضحت الفنانة اللبنانية أن ابنتها تالا عمرها عامان ونصف العام وتغني بثلاث لغات، مشيرة إلى أنها لن تمنعها من دخول المجال الفني، ولكنها لا تشجعها على ذلك، متمنية أن تكون موهبتها بعيدة عن الفن.

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ولفتت إلى أن أمينة ابنة زوجها، تعيش معها وعلاقتها بها قوية جدًا، ووصفتها بأنها بنت لطيفة وقالت إنها تعتبرها شقيقة تالا.

وذكرت كارول سماحة أنها بدأت الغناء وعمرها 31 عامًا، لافتة إلى أنها كانت تتمنى الغناء قبل ذلك.

وقالت سماحة إن الندم بحياتها شيء عابر، لكن الأمر الوحيد الذي ندمت عليه هو إجراؤها عملية تجميل في فمها لتكبير الشفاة.