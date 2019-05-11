شكرا لقرائتكم تامر حسني ضيف "ولد الغلابة".. وهذه مفاجأة السقا لجمهوره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - إطلالة درامية جديدة ومختلفة يقدمها الفنان أحمد السقا بمسلسله الجديد "ولد الغلابة" الذي يعرض في شهر رمضان الجاري عبر شاشة "MBC مصر".

وفي الحلقة الأولى من العمل الذي تشارك في بطولته مي عمر وهادي الجيار، كان الجمهور على موعد مع المفاجأة حينما أطل الفنان تامر حسني كضيف شرف بالأحداث.

حيث قدم تامر حسني شخصية التاجر الذي يأتي إلى صعيد مصر من أجل شراء الملابس وبيعها في القاهرة، ويلتقي بالسقا صدفة في طريق سفر الأخير، ليقدم الثنائي مشهدا تأثر به الجمهور كثيرا.

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المفاجأة الثانية قدمها السقا للجمهور، حينما

أثناء مشاهدتهما للحلقة الأولى من العمل.

حيث كان تامر حسني حريصا على تقديم التهنئة لبطل المسلسل ومخرجه في منزل السقا، وأثنى كثيرا على ما يقدمه السقا في المسلسل، ليرد له الأخير التحية ويشكره على مشاركته.

ويظهر السقا في المسلسل من خلال اللون الصعيدي، حيث يجسد شخصية مدرس تاريخ في محافظة المنيا بصعيد مصر، يعول أسرة كبيرة ويتعرض للعديد من المحن والأزمات ما يضعه في اختبارات كثيرة ويدفعه للوقوع بفخ الجريمة دفاعا عن أسرته.