شيماء سيف تفقد الوعي مع رامز جلال

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تعرّضت الفنانة الكوميدية شيماء سيف إلى الاغماء خلال المقلب الذي أوقعها فيه الفنان رامز جلال ببرنامجه "رامز في الشلال". حيث فقدت الوعي فور ظهور الغوريلا في المرحلة الأخيرة من البرنامج. ما دفع "رامز" لايقاف المقلب واظهار وجهه ليشارك مع فريق العمل في محاولة إفاقتها باستخدام زجاجة مياه.





يُذكر أنها أضافت حالة من البهجة في بداية الحلقة حيث كانت تعتقد أنها تقوم بتصوير إعلان تليفزيوني من إخراج جاد شويري. فيما حصّل "جلال" موافقة منها على "الافيهات" التي يقولها عنها في بداية اللقاء بعدما تردد في العام الماضي أنها غضبت من تعليقاته على وزنها الزائد.