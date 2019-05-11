شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ينتهى من تصوير مسلسله "كلبش3" بعد 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى النجم أمير كرارة من تصوير مشاهده فى مسلسل "كلبش 3"، الذى يذاع يومياً طوال شهر رمضان على قنوات on ، بعد 10 أيام حيث يصور فى العديد من الأماكن المتفرقة في القاهرة وتجمع المشاهد بينه وبين هشام سليم وأحمد عبد العزيز وآخرين من النجوم.

ويعد مسلسل "كلبش 3" من المسلسلات التى فرضت نفسها بقوة فى السباق الرمضانى، نظرا للشعبية الهائلة التى حققها العمل فى جزأيه الأول والثانى، كما أعرب كرارة عن سعادته لتصدر العمل تريند تويتر وتصدره المركز الأول فى قائمة الأكثر تداولا بالتريند المصرى بعد إذاعة الحلقة مباشرة، وكتب كرارة على "انستجرام"، "الحمد لله للسنة الثالثة تمثيلية الشارع".

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.