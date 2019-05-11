شكرا لقرائتكم خبر عن مكسرين الدنيا ولا إيه؟.. كيف احتفل محمد إمام مع جمهوره بنجاح هوجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد إمام بالنجاح الذى يحققه مسلسل "هوجان"، خلال سباق الدراما الرمضانية لهذا العام، حيث تلقى أحداث المسلسل إعجابا كبيرا من الجمهور الذى يعبر عنه عبر منصات السوشيال ميديا، وهاشتاج "هوجان رقم 1 فى رمضان"، الذى تصدر قائمة محركات البحث على جوجل منذ انطلاق موسم رمضان 2019.

جمهور محمد إمام، دائم الإشادة بأحداث المسلسل وتفاصيل الشخصيات من خلال التغريدات ونشر صور أبطال المسلسل، الأمر الذى يتفاعل معه النجم محمد إمام، بتوجيه الشكر لجمهوره، وفى آخر تفاعل له، نشر صورة تجمعه مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، الذى يؤدى دور لطفى الحراق فى أحداث المسلسل، وقال فى تعليقه على الصورة "مكسرين الدنيا ولا إيه؟.. هوجان.. لطفى الحراق.. الحمد لله".

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محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز فى مسلسل هوجان

يذكر أن النجم محمد إمام، كان يصور مشاهده فى مسلسل "هوجان"، الذى يذاع يومياً فى شهر رمضان على قنوات الحياة حصرى، بديكور مستشفى بالدقى، الجمعة، وتجمع المشاهد بينه وبين كريم محمود عبد العزيز وأوس أوس ورياض الخولى وآخرون من النجوم.

مسلسل "هوجان" ينتمى إلى نوعية المسلسلات التى تعتمد على النجم الواحد، وهو محمد إمام، ويأخذ الطابع الكوميدى الممزوج بالأكشن، حيث يلعب فى العمل شخصية "هوجان" الشجاع، ذلك الفتى الذى يسكن فى حارة ويتمتع بعدة مواهب خارقة، منها أنه يأكل الزجاج، وبإمكانه أن يجر سيارة بمفرده، والعديد من المواقف التى تؤكد امتلاكه لتلك المواهب الخارقة.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".