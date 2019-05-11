"الليلة الكبيرة" يبدأ جولته داخل القاهرة خلال رمضان.. اليوم

قال الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، إن الفرقة تقدم أوبريت العرائس الشهير "الليلة الكبيرة" أشعار صلاح جاهين وإخراج صلاح السقا خلال شهر رمضان فى عدة أماكن تبدأ من ساحة الهناجر بالأوبرا، ابتداء من اليوم السبت 6 رمضان

ولمدة أسبوعين في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك ضمن فعاليات "هل هلالك" التي يقيمها قطاع الإنتاج الثقافي، كما يقدم العرض أيام 6،7،15،16،17 رمضان الموافق 20،21،22،11،12 مايو بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

وتابع : تقدم "الليلة الكبيرة" "أيضا على مسرح مركز طلعت حرب الثقافي ابتداء من 8 رمضان الموافق 13 مايو ولمدة أسبوع وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية".

يذكر أن "الليلة الكبيرة " من بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، كلمات صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجى شاكر، ومن إخراج صلاح السقا.