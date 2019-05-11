كريم محمود عبدالعزيز ينافس ريكو في الغناء بـ"شقة فيصل"

تبدأ الحلقة ٧ من مسلسل شقة فيصل للنجم كريم محمود عبدالعزيز، بظهور خاص للفنان والمغني الشعبي "ريكو" وهو يغني في فرح بمنطقة "ميزو" كريم محمود عبدالعزيز، ومن هنا بدأ ميزو باستجواب الحاضرين عن صاحب الفرح لأنه يريد أن يصعد على المسرح لكي يغني، وعرض عليه شخص هناكبأن يدفع مبلغ ١٠٠ جنيه لكي يسمح له أن يصعد على خشبة المسرح للغنى في الفرح الشعبي، وبالفعل غنى في الفرح وانبسط الحاضرين، ولكن العاملين على الفرح والمطربين الآخرين أخذوا من ميزو "المايك" وتم طرده "بشياكة" وأحزن
يشتغل زغللة أخ "ميزو" مع عصابة مافيا من أجل كسب الأموال، ويبدو أنه سيقع في مشاكل كثيرة من عمله هذا، وهذا ما ستوضحه الحلقات القادمة.
تنتهي الحلقة ببحث سكر على عمل لكي تصرف من خلاله على نفسها، فهى لا تريد أن تصبح "عالة" على أختها الراقصة زوجة فيصل والد ميزو.
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