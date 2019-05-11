والد "حلا شيحة" يتعرض لوعكة صحية في "زلزال"

يتقدم ربيع ابن شقيقة خليل السياح، في الحلقة الخامسة من مسلسل زلزال، لخطبة ابنته أمل، بعد أن لحق بها العار بسبب حبها ومقابلتها لمحمد حربي "زلزال"، إلا أن خليلًا يهزأ منه ويرفض طلبه.
وتذهب أمل إلى والدها خليل، للاعتذار منه،وأثناء جلوسها معه يقول إنه سيجلب لها عريس أفضل أزواج إخواته، وبعدها تذهب إلى زلزال، وتخبره بأن والدها سيزوجها، ولكنه يقول لها كيف تهرب من والده وتذهب إليه، ويأخذها ليعيدها لمنزلها.
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