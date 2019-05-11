“ينانوة جليعة” الكويتية تعيد فيفي عبده الى المسرح!

كتب امير فتحي في السبت 11 مايو 2019 09:55 صباحاً - أعلنت الراقصة والفنانة المصرية ​فيفي عبده​ عن عودتها للوقوف على خشبة المسرح، بعد آخر مسرحياتها “حارة العوالم” التي قدمتها عام 2016.

وستشارك فيفي في المسرحية ​الكويت​ية “ينانوة جليعة” التي يبدأ عرضها أول أيام عيد الفطر 2019 المقبل.