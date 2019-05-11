“ينانوة جليعة” الكويتية تعيد فيفي عبده الى المسرح!

كتب امير فتحي في السبت 11 مايو 2019 09:55 صباحاً - أعلنت الراقصة والفنانة المصرية فيفي عبده عن عودتها للوقوف على خشبة المسرح، بعد آخر مسرحياتها “حارة العوالم” التي قدمتها عام 2016.
وستشارك فيفي في المسرحية الكويتية “ينانوة جليعة” التي يبدأ عرضها أول أيام عيد الفطر 2019 المقبل.
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