بيلا حديد تنشر صورًا غريبة برفقة صديقتها المشهورة.. وتُثير الجدل

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت عارضة الأزياء العالمية من أصل فلسطيني بيلا حديد ألبوماً من الصور عبر حسابها الرسمي على انستغرام ظهرت فيه برفقة صديقتها فاني بورديت دونون. نُشير إلى بيلا ظهرت في الصور وهي تُعانق مديرة العلاقات العامة الدولية ومديرة المشاريع الخاصة لديور بيوتي بحرارة كبيرة. وقد أثارت هذه الصور ردود فعل كثيرة فعلّق البعض منتقدين طريقة العناق بين الصديقتين.

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